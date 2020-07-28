Часть украинских пенсионеров рискуют не вовремя уйти на заслуженный отдых

Об этом пишет издание Сегодня.

Как известно, пенсии после повышения социальных стандартов с 1 июля 2020 года увеличились лишь у 30% льготников.

деньги гривна выплаты пенсия

И больше всего повезло тем украинцам, у кого выплаты с выхода на заслуженный отдых были высокими.

Популярные статьи сейчас

Русская Кардашьян в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная»

ЗНО-2020: юный украинец поразил всех своими знаниями, "набрал максимум по..."

Лето испортится окончательно, грозовые дожди накроют украинцев с новой силой: кому не повезет

ЗНО-2020: названы города, где выпускники добились наибольшего успеха
Показать еще

Например, пенсионеры, которые получали выплаты от государства равную 10 минимальным, теперь будут получать на 740 грн больше. Также были повышены пенсии инвалидам войны и ЧАЭС, участникам боевых действий, шахтерам, почетным донорам и тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной. 

Но в данный момент ситуация кардинально меняется, ведь пенсионный стаж с каждым годом увеличивается и к 2028 году он будет составлять 35 лет.

«Многие люди, родившиеся в 1968 году и позже, рискуют не вовремя выйти на пенсию, так как в «лихие 90-е» и «нулевые» они работали нелегально и не будут иметь такого большого стажа. Им придется работать еще 3-5 лет, чтобы заработать хоть минимальную пенсию. Поэтому и пенсионеров через 10 лет станет меньше, и средние пенсии тоже будут расти гораздо медленнее, чем сейчас», – предупредил простых украинцев экс-замглавы ПФУ Виктор Колбун.

деньги, гривна

Ранее мы предупреждали, что повышение пенсий в Украине откладывается.

Как заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, размер новых выплат будет зависеть от размера "минималки" и повышение произойдет не так скоро. 

"Если будет повышена минимальная заработная плата, то у нас в январе, например, она составит шесть тысяч гривен. Это означает, что для людей, которым 65 лет, и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины - 30, минимальная пенсионная выплата составит 2400 гривен. Если зарплата минимальная будет повышена с июля, то эти параметры будут - 2600", - объяснила Лазебная.

Напомним, что украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги.

А еще Politeka писала, что украинцев ждет новое повышение пенсий, когда и на сколько поднимут выплаты

Также Politeka сообщала, что новая индексация пенсий в Украине, кому и на сколько увеличат выплаты