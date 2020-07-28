Часть украинских пенсионеров рискуют не вовремя уйти на заслуженный отдых

Об этом пишет издание Сегодня.

Как известно, пенсии после повышения социальных стандартов с 1 июля 2020 года увеличились лишь у 30% льготников.

И больше всего повезло тем украинцам, у кого выплаты с выхода на заслуженный отдых были высокими.

Например, пенсионеры, которые получали выплаты от государства равную 10 минимальным, теперь будут получать на 740 грн больше. Также были повышены пенсии инвалидам войны и ЧАЭС, участникам боевых действий, шахтерам, почетным донорам и тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной.

Но в данный момент ситуация кардинально меняется, ведь пенсионный стаж с каждым годом увеличивается и к 2028 году он будет составлять 35 лет.

«Многие люди, родившиеся в 1968 году и позже, рискуют не вовремя выйти на пенсию, так как в «лихие 90-е» и «нулевые» они работали нелегально и не будут иметь такого большого стажа. Им придется работать еще 3-5 лет, чтобы заработать хоть минимальную пенсию. Поэтому и пенсионеров через 10 лет станет меньше, и средние пенсии тоже будут расти гораздо медленнее, чем сейчас», – предупредил простых украинцев экс-замглавы ПФУ Виктор Колбун.

Ранее мы предупреждали, что повышение пенсий в Украине откладывается.

Как заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, размер новых выплат будет зависеть от размера "минималки" и повышение произойдет не так скоро.

"Если будет повышена минимальная заработная плата, то у нас в январе, например, она составит шесть тысяч гривен. Это означает, что для людей, которым 65 лет, и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины - 30, минимальная пенсионная выплата составит 2400 гривен. Если зарплата минимальная будет повышена с июля, то эти параметры будут - 2600", - объяснила Лазебная.

Напомним, что украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги.

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