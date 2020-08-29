К чему готовиться простым рабочим

Раскрыты подробности очередного увеличения зарплат в Украине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Госслужбы статистики.

Сообщается, что в Украине был увеличен размер средней номинальной зарплаты штатного работника предприятий.

В июле размер выплаты составил 11804 гривны, и это на 2% больше, если сравнивать с показателями за первый месяц лета (11579 гривен).

Реальная зарплата в июле 2020 года, если сравнивать с июлем прошлого года, выросла на 5,1%, номинальная выросла на 7,6%.

В пресс-службе также отмечают, что самая высокая начисленная зарплата в июле была в украинской столице – 17053 грн, самая низкая – на Буковине – 9322 грн. В большинстве украинских регионов размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Наибольшие выплаты, согласно данным Госслужбы статистики, получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – около 20 тысяч, самую низкую – "Временное размещение и организация питания" – 5815 грн, где зарплаты за последний месяц выросли на 11,7%.

Ранее мы рассказывали, что 25 августа Верховная Рада поддержала инициативу о повышении минимальной зарплаты.

Такую инициативу поддержали 295 народных депутата. В документе сказано, что минимальная зарплата уже с 1 сентября вырастет с 4723 до 5000 гривен.

Помимо этого, в следующем году власть планирует еще дважды повысить размер минимальной зарплаты: в июле до 6 тысяч, в декабре - до 6500 гривен.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего: "Свыше 10 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, существенная прибавка к зарплате, кто станет богаче уже в сентябре.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.