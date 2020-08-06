Стало відомо, хто з українців може розраховувати на адресну допомогу, яку додаватимуть до пенсій

Як передає Politeka.net, про це йдеться на офіційному порталі глави держави.

Так, Володимир Зеленський звернувся з вимогою до Кабміну затвердити порядок виплат адресної допомоги до пенсії членам сімей військовослужбовців, у тому числі добровольців, загиблих під час участі в АТО/ООС.

За словами глави держави, пенсійне забезпечення сімей загиблих учасників АТО/ООС було несправедливим, адже українці отримували різні виплати від держави.

Зеленський додав, що адресна допомога в якості надбавки до пенсій буде поширюватися на дев'ять тисяч членів сімей загиблих військовослужбовців.

"Це саме ті військовослужбовці, які не мали хорошого грошового забезпечення, не було надбавок за вислугу років, військового звання. Власне, в їхніх сім'ях сьогодні пенсії низькі - в півтора-два рази нижче, ніж нинішні...», - додала глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, тепер найменша виплата для сім'ї, де живе одна непрацездатна людина, складе 7800 грн, якщо двоє непрацездатних - 12200 грн, якщо троє - максимальна пенсійна виплата складе 17 120 грн.

"Пенсійний фонд проводить зараз перерахунки пенсій, і у вересні сім'ї отримають дві виплати - і за серпень, і за вересень», - резюмувала Лазебна.

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Так, було розпочато фінансування пенсій за серпень почалося згідно з графіком. На ці цілі було виділено близько 4,8 мільярда гривень. Крім того, нібито було забезпечено фінансування пенсійних виплат на загальну суму в сім з половиною мільярдів гривень.

"Виплата серпневих пенсій буде проводитися у встановлену кожному пенсіонеру дату і в установленому порядку", - попередили в ПФУ.

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