Українська балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар блиснула неймовірною красою в сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Сила живе всередині кожного з нас! Вона в наших слабкостях... В усмішці... Погляді... В прийнятих рішеннях... В дружбі, сім'ї й любові, яку ми даруємо всьому світу! В рухах і ході, вона завжди залишається шлейфом... тонкою червоною ниткою з'єднує кожну з нас», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що знімок Кухар зробила в чорно-білому кольорі, а в хештезі до фотографії написала womensupportingwomen. Це назва популярного флешмобу, в рамках якого жінки підтримують один одного.

«Чудова. Плаче Голлівуд і режисери бразильських серіалів», «оригінальна», «Яка ви красива 😍😍😍 Просто очей не відвести від вас ♥️❣️❣️❣️Ваш погляд просто чарівний», «Залікова красуня», «Катя, ви неймовірно красива! Удачі вам в майбутньому», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар блиснула ідеальною фігурою в білизна

Красуня була одягнена в спортивний бюстгальтер тілесного кольору, який практично зливався з кольором її шкіри. Кухар сиділа в кріслі, поклавши ніжки одну на іншу. В руках вона тримала квітку.

Видно, що фото було зроблено на заході сонця. Світло падало на Кухар, надаючи особливої пікантності фото.

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