38-летняя украинская балерина Екатерина Кухар, судья шоу "Танці з зірками", сделала эмоциональное заявление

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, прокомментировав в подписи свое назначение 7 июля на должность директора Киевского государственного хореографического училища.

Кухар предстала на фото в воздушном платье с "перьями" бело-голубого оттенка. Балерина эффектно выгнулась, наклонив голову к плечу и подняв руки.

"Дорогие мои! Все собиралась с мыслями о том, что хочу сказать. Как вы знаете, «балет — наше всё». А сегодня «наше всё», как никогда, нуждается в нашей помощи и поддержке. Не хочу давать призрачных обещаний, просто слова ничего не стоят. Тем более, что ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная. Училище это живой организм, который живет своей жизнью. И моя задача, как руководителя, наладить и улучшить его функционирование... Когда-то именно здесь мне дали путевку в жизнь, поэтому мое сердце плачет, когда я вижу реальное состояние дел, но... отступать нельзя", - поделилась своими переживаниями Екатерина.

Пользователи кинулись обсуждать ее заявление. Примечательно, что некоторые упомянули в комментариях скандальную российскую балерину Анастасию Волочкову - мол, Кухар ее переплюнула.

"Катерина Птица Феникс"

"Катюша, поздравляю с новым этапом !!!!!Желаю успехов!!! Ты прекрасна во всех своих начинаниях!!!🌹"

"Катюша, удачи тебе и надёжных соратников на этом непростом пути!❤️"

"Екатерина, поздравляем Вас и очень рады Вашему назначению! 🌷"

"Не перестаю восхищаться Вами КАТЕНЬКА!❤️"

"Ваууу, красотка 👍"

"ракус-супер ))))"

"Браво 👏 👏👏!!!"

"Вы прелесть!) (Смотришь на волоч@@@у-противно...и балет и как его использует...). А на Вас - восхищение!). Интеллект и воспитание. Спасибо Вам!"

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