Судья "Танцов со звездами" Екатерина Кухар сделала ряд неожиданных признаний

Екатерина Кухар и Александр Стоянов оба состоялись в профессии и постоянно работают вместе. Кроме того, премьеры балета и супруги воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочь Анастасию.

В интревью Ольгой Безсоновой на YouTube канале "Прямой вопрос" артисты рассказали о том, кто в их семейном дуэте больше зарабатывает (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Ну конечно Стоянов. Стоянов у нас Кормилец в семье, балетный импресарио", - призналась прима-балерина.

Ведущая также уточнила, не сложно ли артистам, когда в одной семье две звезды. По словам Стоянова, им отлично удается дополнять и поддерживать друг друга как в работе, так и в жизни.

"Нет, у нас разные направления. Да у нас одинаковые регалии, допустим, народный артист, может тут могли бы и быть какие-то ущемления, один народный, а другой заслуженный. В плане творчества у нас все хорошо. Мы вместе ездим на одни гастроли, танцуем на одном уровне", - поделился он.

При этом он добавил, что Екатерина выбивается вперед на медиа поприще, но для него важно лишь то, что он зарабатывет больше.

"Да есть некоторые направления, где, допустим, Катя выбивается вперед, например, телевидение, но я подстраиваюсь под Катю и нахожу свою линию, где могу реализовывать себя. Мне самое главное, как мужчине, чтоб я зарабатывал больше чем она. Для меня это самое главное. А что касается рейтингов в медиа, я буду только счастлив, как продюсер, что моя жена блистает", - резюмировал он.

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