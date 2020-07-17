Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как отдыхает

На фото Омович позирует в белом топе и голубых штанах. Алена лежала на белом пледе, демонстрируя свою фигуру и пышные формы. Красотка закрыла глаза от удовольствия и задрала ногу, пока ее снимали. Вокруг можно увидеть только листву, которая навеяла осеннее настроение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Вот это размер, лучший вид!".

Сообщалось, что модель Алена Омович похвасталась формами на фоне океана.

Алена Омович порадовала поклонников новой фотосессией. Она позировала в номере с шикарным видом на океан. Модель надела лишь матово-черное нижнее белье с белыми бретельками.

Ради эффектных кадров красавица приняла довольно неприличную и неудобную позу.

Сообщалось, что популярная модель Алена Омович предстала в летнем соблазнительном образе.

Стоит отметить, что звезда сети выбрала очень тесную футболку, в которую едва вместила свои необъятные формы. Грудь модели так сильно выпирала, что топ мог буквально лопнуть от напора.

Напомним, украинская Кардашьян показала себя до и после операций, разница налицо

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