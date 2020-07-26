Балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар сверкнула идеальной фигурой в белье

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграме звезды. Красотка была одета в спортивный лифчик телесного цвета, который практически сливался с цветом ее кожи. Кухар сидела в кресле, положив ножки одну на другую. В руках она держала цветок.

Видно, что фото было сделано на закате солнца. Свет падал на Кухар, придавая особой пикантности фото.

«Если вас обманывают, а вы не верите, значит, вас развлекают», - подписала звезда фото.

За час ее снимок собрал более 11 тысяч лайков. Не смогла пройти мимо и оценила фото Леся Никитюк. В комментариях балерине оставили множество приятных слов.

«Очень нежное фото. И нежная Катя», «Кто это здесь такая утончённая? Загляденье», «Фея», «Худенькая, стройная, шикарная», «Куколка», «Моя ракета», «Огонь», «Так выглядит вдохновение)», «Катенька, Вы очень нежный и красивый цветочек», «Катя, я от Вас балдею», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала, как обстоят дела в Киевском хореографическом училище, которое она возглавила. Балерина подчеркнула, что дела в училище обстоят очень плохо. Красотка сняла видео, показав, в каком плачевном состоянии находится заведение.

Напомним, что Кухар в воздушном платье переплюнула Волочкову: «Браво!».

А еще Politeka писала, что муж Кухар из "Танців з зірками" поразил интимным признанием: "Мне главное, как мужчине, чтобы...".

Также Politeka сообщала, что Кухар показала новое место работы, Остапчук не смог сдержаться: «Жесть».