Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в свежем образе

На фото красотка сидела в коротенькой юбке и топе. Образ Омович дополнила стильными очками, а волосы оставила распущенными. Алена сначала просто сидела на стуле за столиком, а потом поигралась с позами перед камерой. Девушка светила тем, что прячет под юбкой, хоть и прикрывала самое интересное рукой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"1/2/3/4?

Это кстати мои первые фото с мусоркой в профиле. Какое вам нравится больше всего? Голосуем", - написала Омович.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков за час и написали комментарии:

"Прекрасная", "Второе фото понравилось", "Твои глаза, девушка", "Все фото идеальны", "Боже мой, третье изображение, ты такая милая и великолепная", "У тебя красивая улыбка. Люблю юбку", "Все фото восхитительные как всегда", "Точно красивая", "Восхитительная".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала, как отдыхает.

На фото Омович позирует в белом топе и голубых штанах. Алена лежала на белом пледе, демонстрируя свою фигуру и пышные формы. Красотка закрыла глаза от удовольствия и задрала ногу, пока ее снимали. Вокруг можно увидеть только листву, которая навеяла осеннее настроение.

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