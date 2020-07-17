Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала новое место работы

Екатерина решила в социальных сетях показать училище, куда она пошла воспитывать будущую танцевальную элиту Украины. Как Кухар отметила, что эксплуатационные ресурсы истощены. Коридоры училища можно использовать для съемок фильмов про "Сталкера". Звезда не довольна, что в таких условиях должны ученики познавать мир прекрасного. Балерина отмечает, что база преподавателей там сильная, но материальная база испаряется довольно быстро. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья, совсем недавно вы поздравляли меня с вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел...

Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст...

Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съёмки фильмов «Сталкер». Разбитые двери и окна...

Мебель, которую закупали три десятилетия назад...

Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного", - написала Екатерина.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали, включая Остапчука, комментарии:

"Катя это ужас.... В таких условиях не могут воспитываться «Лебеди» !«Лебеди обитают только в чистых прудах, а не на болотах». Но зная тебя уверен что все поменяется к лучшему!", "Кошмар, страшно смотреть, как будто декорации для фильма «Чернобыль»", "Жесть", "Ужасно, как тут может быть желание учиться и работать.. Зимой ещё, наверное, очень холодно, до слёз, просто".

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