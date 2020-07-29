Гривня жорстко покарає долар і євро, в НБУ озвучили свіжий прогноз: до чого готуватися українцям

Курс валют в Україні 29 липня здивує стрімким зміцненням національної валюти.

з'явився Свіжий прогноз на офіційному сайті НБУ. Згідно з даними фінрегулятора, в середу, 29 липня, гривня суттєво зміцнить свої позиції.

1 долар в середу можна буде купити за 27,68 гривень, в той час як днем раніше курс становив 27,75 гривень.

Євро теж здасть позиції по відношенню до гривні. Новий курс складе 32,45 гривні, хоча днем раніше євро продавали по 32,6 гривні. Тут ми бачимо істотне зміцнення по відношенню до європейської валюти.

Соцвиплати на дітей виростуть в два рази, закон вже в Раді: хто і коли зможе отримати гроші

Вже з наступного року в Україні планують удвічі збільшити виплати по догляду за дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю з дитинства.

Про плани на 2021 рік розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. На скаргу від телеглядача про «смішних» виплати для дітей з інвалідністю в розмірі 1200 гривень заступник міністра відповів, що це дійсно «хворий запитання».

Музиченко уточнив, що всього в Україні 460 тисяч дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства.

«У Верховній Раді в першому читанні прийнятий законопроект, який передбачає істотне, фактично в два рази, підвищення розміру надбавки на догляд за такими дітьми», - уточнив заступник міністра.

ЗНО-2020: абітурієнти отримають великі виплати за результати тестів, «до 100 тисяч гривень»

Українські школярі зможуть отримати великі виплати за успішну здачу ЗНО.

Абітурієнтів вирішили мотивувати на успішну здачу тестів грошима. Так, за найвищі бали за підсумками тестування школярам обіцяють виплати в розмірі від 20 тисяч гривень.

Відповідна ініціатива діє в Мукачево з 2018 року. Про це йдеться на сторінці Мукачівської міськради в Фейсбук.

При цьому наголошується, що сума виплати буде залежати від того, по скількох предметів абітурієнт отримав вищий бал.

Нагадаємо, у абітурієнтів масово «вкрали» бали, скандал розгорівся через результатів тестів.

Як повідомляла Politeka, десятки тисяч абітурієнтів не зможуть поступити у вузи України, що відбулося.

Також Politeka писала, що в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.