Гривна жестко накажет доллар и евро, в НБУ озвучили свежий прогноз: к чему готовиться украинцам

Курс валют в Украине 29 июля удивит стремительным укреплением национальной валюты.

Cвежий прогноз появился на официальном сайте НБУ. Согласно данным финрегулятора, в среду, 29 июля, гривна существенно укрепит свои позиции.

1 доллар в среду можно будет купить за 27,68 гривен, в то время как днем раньше курс составлял 27,75 гривен.

Евро тоже сдаст позиции по отношению к гривне. Новый курс составит 32,45 гривны, хотя днем раньше евро продавали по 32,6 гривны. Тут мы видим существенное укрепление по отношению к европейской валюте.

Соцвыплаты на детей вырастут в два раза, закон уже в Раде: кто и когда сможет получить деньги

Уже со следующего года в Украине планируют в два раза увеличить выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью с детства.

О планах на 2021 год рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко. На жалобу от телезрителя о «смешных» выплатах для детей с инвалидностью в размере 1200 гривен замминистра ответил, что это действительно «больной вопрос».

Музыченко уточнил, что всего в Украине 460 тысяч детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства.

«В Верховной Раде в первом чтении принят законопроект, который предусматривает достаточно существенное, фактически в два раза, повышение размера надбавки на уход за такими детьми», - уточнил замминистра.

ЗНО-2020: абитуриенты получат крупные выплаты за результаты тестов, «до 100 тысяч гривен»

Украинские школьники смогут получить крупные выплаты за успешную сдачу ВНО.

Абитуриентов решили мотивировать на успешную сдачу тестов деньгами. Так, за высшие баллы по итогам тестирования школьникам обещают выплаты в размере от 20 тысяч гривен.

Соответствующая инициатива действует в Мукачево с 2018 года. Об этом говорится на странице Мукачевского горсовета в Фейсбук.

При этом отмечается, что сумма выплаты будет зависеть от того, по скольким предметам абитуриент получил высший балл.

Напомним, у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов.

Как сообщала Politeka, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Также Politeka писала, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.