Некоторые репетиторы забирают баллы у обычных абитуриентов, ежегодно сдавая тесты ВНО

Об этом после анализа результатов ВНО-2020 написал в своем Фейсбук директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Он уточнил, что изучение данных участников, которые набрали 200 баллов, показало любопытную тенденцию.

«Среди лиц, получивших 200 баллов, достаточно большое количество выпускников прошлых лет. Мы проанализировали их данные. Оказывается, что некоторые из них выбрали для прохождения ЗНО один предмет, возраст - за 30. Более того - некоторые сдают ЗНО ежегодно последние 4 года», - рассказал Сидоренко.

Он также сообщил, что на одном из сайтов онлайн подготовки к ВНО в Полтавской области такие любители сдачи ЗНО хвастались своими 200-балльными результатами и предлагали услуги репетиторов.

«Ученики должны знать, что некоторые их репетиторы забирают у них баллы. Очень хочется лишить репетиторов смысла хвастаться сертификатами и соревноваться со своими учениками», - подчеркнул Сидоренко.

Стоит отметить, что оценка ВНО в Украине не абсолютная, а рейтинговая. Поэтому, чем больше будет участников с результатом в 200 баллов, тем ниже в рейтинге будут другие абитуриенты.

До этого мы писали, что приблизительно 23 000 учеников провалили внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, а также истории.

Они не набрали минимальный проходной балл.

Напомним, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Как сообщала Politeka, в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.

Также Politeka писала, что студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».