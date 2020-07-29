Курс валют в Украине 29 июля удивит стремительным укреплением национальной валюты

Как передает Politeka.net, свежий прогноз появился на официальном сайте НБУ. Согласно данным финрегулятора, в среду, 29 июля, гривна существенно укрепит свои позиции.

1 доллар в среду можно будет купить за 27,68 гривен, в то время как днем раньше курс составлял 27,75 гривен.

Евро тоже сдаст позиции по отношению к гривне. Новый курс составит 32,45 гривны, хотя днем раньше евро продавали по 32,6 гривны. Тут мы видим существенное укрепление по отношению к европейской валюте.

Стоит отметить, что украинцы уже не первую неделю наблюдают колебания курса, когда гривна то существенно проседает, то снова возвращает свои позиции. По мнению эксперта по экономическим вопросам Юрия Атаманюка, доллар «лихорадит» по нескольким причинам.

Во-первых, на курс влияет политическая ситуация. Он напомнил, что Владимир Зеленский заявил о том, что доллар должен стоить 30 гривен.

Во-вторых, экономическая ситуация. В Украине на данный момент очень много иностранных граждан, которые владеют облигациями внутреннего госзайма на сумму около 100 миллиардов гривен. Иностранцы завели в Украину деньги, когда доллар стоил 28 гривен. Получается, что они выиграли вдвойне.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

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