Уже со следующего года в Украине планируют в два раза увеличить выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью с детства

О планах на 2021 год рассказал в эфире «Украина 24» замминистра социальной политики Виталий Музыченко. На жалобу от телезрителя о «смешных» выплатах для детей с инвалидностью в размере 1200 гривен замминистра ответил, что это действительно «больной вопрос».

Музыченко уточнил, что всего в Украине 460 тысяч детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства.

«В Верховной Раде в первом чтении принят законопроект, который предусматривает достаточно существенное, фактически в два раза, повышение размера надбавки на уход за такими детьми», - уточнил замминистра.

Он также отметил, что уже осенью этот законопроект, вероятнее всего, будет принят и во втором чтении. Это позволит произвести увеличение выплат уже с 1 января следующего года.

До этого мы писали, что в Украине урегулировали вопрос перерасчета социальных выплат для отдельных категорий лиц. Об этом во время брифинга заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Так, вскоре будет установлен порядок перерасчета пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. Такая соцпомощь для них увеличена с 2 прожиточных минимумов до 2,5. Для детей с инвалидностью - до 3,5 "минималок".

Напомним, назначение новых соцвыплат в Украине: кто и когда может получить дополнительные деньги.

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