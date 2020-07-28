Украинские школьники смогут получить крупные выплаты за успешную сдачу ВНО

Абитуриентов решили мотивировать на успешную сдачу тестов деньгами. Так, за высшие баллы по итогам тестирования школьникам обещают выплаты в размере от 20 тысяч гривен.

Соответствующая инициатива действует в Мукачево с 2018 года. Об этом говорится на странице Мукачевского горсовета в Фейсбук.

При этом отмечается, что сумма выплаты будет зависеть от того, по скольким предметам абитуриент получил высший балл.

«Школьники имеют шанс на получение стипендии за успешную сдачу тестов внешнего независимого оценивания знаний в размере от 20 до 100 тысяч гривен. Для них за счет образовательной программы выплачивается стипендия в 20 тысяч за получение 200 баллов по одному предмету, 50 тысяч – за 400 баллов по двум предметам, и 100 тысяч – за 600 баллов по трем предметам», - сообщается в публикации.

До этого мы писали об опасности "потерять" место в рейтинге по итогам ВНО из-за репетиторов, которые сдают тесты только для того, чтобы похвастаться результатами.

Об этом после анализа результатов ВНО-2020 написал в своем Фейсбук директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Он уточнил, что изучение данных участников, которые набрали 200 баллов, показало любопытную тенденцию.

«Среди лиц, получивших 200 баллов, достаточно большое количество выпускников прошлых лет. Мы проанализировали их данные. Оказывается, что некоторые из них выбрали для прохождения ЗНО один предмет, возраст - за 30. Более того - некоторые сдают ЗНО ежегодно последние 4 года», - рассказал Сидоренко.

Напомним, у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов.

Как сообщала Politeka, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Также Politeka писала, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.