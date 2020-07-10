Дети, проживающие на оккупированных территориях, смогут поступить в украинские вузы по квотам

Соответствующий документ сегодня подписал Владимир Зеленский. Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили на сайте президента.

Согласно одобренному закону, абитуриенты, которые проживают в Крыму, на временно оккупированных территориях Донбасса и на линии соприкосновения, смогут поступить в любой украинский вуз по квоте. Квоты будут определяться в Министерстве образования.

Поступать в вузы эта категория абитуриентов сможет без ЗНО. Их знания будут оценивать по результатам вступительных экзаменов.

Зеленский считает, что Украина должна бороться за молодежь, проживающую на оккупированных территориях. Поэтому нужно поощрять их переезжать на подконтрольную Киеву территорию и учиться в украинской системе образования.

Добавим, что ранее в Украине действовали квоты для детей с территории Крыма. Правда, перечень высших учебных заведений, в которые могли поступить эти абитуриенты, был ограничен.

Отметим, что во время голосования за данный законопроект в Верховной Раде возникла жаркая дискуссия. Противники документа требовали внести в него правки, предоставив квоты на поступление также детям бойцов АТО/ООС. В результате обсуждения депутаты все же поддержали законопроект авторства президента. За него проголосовало 310 депутатов.

Напомним, что новый закон кардинально меняет правила поступления, "можно без тестов".

Как сообщала Politeka, выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…».

Также Politeka писала, что появилось срочное заявление МОН об отсрочке призыва в 2020, что ждет выпускников.