Стали известны результаты ВНО, которые прошли в условиях карантина
Как оказалось, приблизительно 23 000 учеников провали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, а также истории, сообщает
Они не набрали минимальный проходной балл.
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Отметим, чтобы сдать украинский и литературу необходимо было набрать 22 балла из 104 возможных. Это не удалось сделать 8,32% из 275 000 участников– около 23 000. Теперь они не имеют права поступить в вуз в Украине в этом году.
Что касается ВНО по истории, то в нем участвовали более 178 000 выпускников. Не смогли набрать пороговый балл (25 из 94) 13,19% участников тестирования – тоже около 23 000.
Ранее мы сообщали, в Украине снова продлили карантин и это вызвало тревогу у родителей школьников, которые хотят, чтоб их дети получали полноценное образование, а не онлайн.
Несмотря на уверения чиновников, что учебный год начнется, как и положено - 1 сентября, родители не верят и вышли на митинг.
В центре Одессы собралось немалое количество мам, пап, бабушек и дедушек, которые выступают против дистанционного обучения.
Митингующие считают, такое обучение неполноценное, приводит к деградации и психологическим проблемам. Без очного общения дети не могут полноценно развиваться. А еще сидение за компьютером и планшетом сильно портит зрение.
Родители школьников подписали обращение к президенту Зеленскому, в котором требуют проведения нового учебного года в обычном, а не онлайн формате.
Напомним, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.
Как ранее сообщала Politeka, студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».
Также Politeka информировала, что появилось срочное обращение МОН к абитуриентам, "результаты будут...".