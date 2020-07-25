Стали известны результаты ВНО, которые прошли в условиях карантина

Как оказалось, приблизительно 23 000 учеников провали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе, а также истории, сообщает ВВС .

Они не набрали минимальный проходной балл.

Отметим, чтобы сдать украинский и литературу необходимо было набрать 22 балла из 104 возможных. Это не удалось сделать 8,32% из 275 000 участников– около 23 000. Теперь они не имеют права поступить в вуз в Украине в этом году.

Что касается ВНО по истории, то в нем участвовали более 178 000 выпускников. Не смогли набрать пороговый балл (25 из 94) 13,19% участников тестирования – тоже около 23 000.

Ранее мы сообщали, в Украине снова продлили карантин и это вызвало тревогу у родителей школьников, которые хотят, чтоб их дети получали полноценное образование, а не онлайн.

Несмотря на уверения чиновников, что учебный год начнется, как и положено - 1 сентября, родители не верят и вышли на митинг.

В центре Одессы собралось немалое количество мам, пап, бабушек и дедушек, которые выступают против дистанционного обучения.

Митингующие считают, такое обучение неполноценное, приводит к деградации и психологическим проблемам. Без очного общения дети не могут полноценно развиваться. А еще сидение за компьютером и планшетом сильно портит зрение.

Родители школьников подписали обращение к президенту Зеленскому, в котором требуют проведения нового учебного года в обычном, а не онлайн формате.

Напомним, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.

Как ранее сообщала Politeka, студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».

Также Politeka информировала, что появилось срочное обращение МОН к абитуриентам, "результаты будут...".