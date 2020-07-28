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Долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 28 липня здивує змінами, гривні вдасться практично неможливе відносно долара.

Так, початок торгів на міжбанку почнеться буквально з дежавю: стодоларова купюра набере лише 12 копійок. Вчора валюта різко підскочила, але тут же отримала відсіч від гривні: 2777,63 гривень.

У той же час євро буквально «випустять із уваги», що стане причиною несподіваного стрибка на старті торгів: +38,03 грн.

Курс валют від НБУ на 28 липня:

100 доларів 2775,51 грн;

100 євро — 3260,49 грн.

Нове підвищення зарплат в Україні, у Кабміні вирішили, хто отримає більше грошей: «з 1 вересня...»

Українців попередили про підвищення заробітних плат вже з першого місяця осені, але гроші отримають не всі.

Так, в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підготували проект постанови уряду про підвищення заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Передбачається, що індексація складе в середньому 37,6%.

«Необхідність підвищення виникла через запланованого підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4723 до 5000 гривень», — йдеться в документі.

ЗНО-2020: у абітурієнтів масово «вкрали» бали, скандал розгорівся через результатів тестів

Деякі репетитори забирають бали у звичайних абітурієнтів, щороку складаючи тести ЗНО

Про це після аналізу результатів ЗНО-2020 написав у своєму Фейсбук директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Він уточнив, що вивчення даних учасників, які набрали 200 балів, показало цікаву тенденцію.

«Серед осіб, які отримали 200 балів, досить велика кількість випускників минулих років. Ми проаналізували їх дані. Виявляється, що деякі з них обрали для проходження ЗНО один предмет, вік - 30. Більш того - деякі здають ЗНО щорічно останні 4 роки», - розповів Сидоренко.

Нагадаємо, десятки тисяч абітурієнтів не зможуть поступити у вузи України, що відбулося.

Як повідомляла Politeka, в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.

Також Politeka писала, що студенти масово скаржаться на тести, в МОН розводять руками: «Ви в біді».