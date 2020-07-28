Долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 28 липня здивує змінами, гривні вдасться практично неможливе відносно долара.

Так, початок торгів на міжбанку почнеться буквально з дежавю: стодоларова купюра набере лише 12 копійок. Вчора валюта різко підскочила, але тут же отримала відсіч від гривні: 2777,63 гривень.

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У той же час євро буквально «випустять із уваги», що стане причиною несподіваного стрибка на старті торгів: +38,03 грн.

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Курс валют від НБУ на 28 липня:

100 доларів   2775,51 грн;

100 євро — 3260,49 грн.

Нове підвищення зарплат в Україні, у Кабміні вирішили, хто отримає більше грошей: «з 1 вересня...»

Українців попередили про підвищення заробітних плат вже з першого місяця осені, але гроші отримають не всі.

Так, в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підготували проект постанови уряду про підвищення заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Передбачається, що індексація складе в середньому 37,6%.

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«Необхідність підвищення виникла через запланованого підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4723 до 5000 гривень», — йдеться в документі.

ЗНО-2020: у абітурієнтів масово «вкрали» бали, скандал розгорівся через результатів тестів

Деякі репетитори забирають бали у звичайних абітурієнтів, щороку складаючи тести ЗНО

Про це після аналізу результатів ЗНО-2020 написав у своєму Фейсбук директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Він уточнив, що вивчення даних учасників, які набрали 200 балів, показало цікаву тенденцію.

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«Серед осіб, які отримали 200 балів, досить велика кількість випускників минулих років. Ми проаналізували їх дані. Виявляється, що деякі з них обрали для проходження ЗНО один предмет, вік - 30. Більш того - деякі здають ЗНО щорічно останні 4 роки», - розповів Сидоренко.

Нагадаємо, десятки тисяч абітурієнтів не зможуть поступити у вузи України, що відбулося.

Як повідомляла Politeka, в Україні різко змінюють правила вступу до вузів, новий закон вже підписаний.

Також Politeka писала, що студенти масово скаржаться на тести, в МОН розводять руками: «Ви в біді».