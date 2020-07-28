Гривне будет не по себе

Курс валют в Украине 28 июля удивит изменениями, гривне удастся практически невозможное в отношении доллара

Так, начало торгов на межбанке начнется буквально с дежавю: стодолларовая купюра наберет лишь 12 копеек. Вчера валюта резко подскочила, но тут же получила отпор от гривны: 2777,63 гривен, передает Politeka.

В то же время евро буквально «упустят из виду», что станет причиной неожиданного скачка на старте торгов: +38,03 грн.

Курс валют от НБУ на 28 июля:

100 долларов — 2775,51 грн;

100 евро — 3260,49 грн.

Гривна не особо растеряется, выплеснув свой гнев на российский рубль: национальная валюта Москвы упадет до 38 копеек за одну банкноту.

Как сообщалось ранее, экономический эксперт Вадим Иосуб уверен, что доллар сумеет перешагнуть психологическую отметку в 28 грн за валюту уже в конце этого месяца.

Согласно его прогнозу, в конце августа доллар будет торговаться по 28,5 грн.

"Покупает валюту сейчас население и бизнес. Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее. При этом фундаментальных причин для снижения гривны нет, наоборот, сейчас благоприятная ситуация с точки зрения экспорта, цен и объемов", – подчеркнул эксперт.

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