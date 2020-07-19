Украинцы, которые сдавали ЗНО для поступления в магистратуру, массово жалуются на сложность тестов

Студенты-юристы массово критикуют организацию экзамена, а также задачи, которые им предоставили для решения. Об этом говорится в сюжете «Сніданку з 1+1». Отмечается, что украинцы, которые сдавали ЗНО перед поступлением в магистратуру, не смогли ответить на многие вопросы, которые были в тестах. Решить задачи не смогли даже опытные юристы.

Как заявляют очевидцы, уровень сложности задач не соответствовал изученной программе. Кроме этого, ужасными были и условия, в которых студентам пришлось сдавать экзамен. Аудитории, в которых проходило тестирование, не проветривались, а маски усугубляли ситуацию.

Стоит отметить, что опытные юристы тоже в шоке от тестов.

«Студенты-юристы, вы в беде. Вы сдаете ЗНО и жалуетесь на качество тестов. С самого начала я подумал, что у вас недостаточный уровень теоретических знаний, и вы просто жалуетесь. Я просмотрел тесты. Я поражен, я на вашей стороне», - заявил адвокат Александр Дульский.

В Министерстве образования разводят руками, объясняя, что именно такие тесты и были предусмотрены программой. Отмечается, что ЗНО перед магистратурой выполняет не такие функции, как ЗНО для выпускников школ.

Напомним, что новый закон кардинально меняет правила поступления, "можно без тестов".

Как сообщала Politeka, появилось срочное обращение МОН к абитуриентам, "результаты будут...".

Также Politeka писала, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.