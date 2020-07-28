Доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 28 июля удивит изменениями, гривне удастся практически невозможное в отношении доллара.

Так, начало торгов на межбанке начнется буквально с дежавю: стодолларовая купюра наберет лишь 12 копеек. Вчера валюта резко подскочила, но тут же получила отпор от гривны: 2777,63 гривен.

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В то же время евро буквально «упустят из виду», что станет причиной неожиданного скачка на старте торгов: +38,03 грн.

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Курс валют от НБУ на 28 июля:

100 долларов — 2775,51 грн;

100 евро — 3260,49 грн.

Новое повышение зарплат в Украине, в Кабмине решили, кто получит больше денег: «с 1 сентября...»

Украинцев предупредили о повышении заработных плат уже с первого месяца осени, но деньги получат не все.

Так, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовили проект постановления правительства о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы. Предполагается, что индексация составит в среднем 37,6%.

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«Необходимость повышения возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4723 до 5000 гривен», — говорится в документе.

ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов

Некоторые репетиторы забирают баллы у обычных абитуриентов, ежегодно сдавая тесты ВНО

Об этом после анализа результатов ВНО-2020 написал в своем Фейсбук директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Он уточнил, что изучение данных участников, которые набрали 200 баллов, показало любопытную тенденцию.

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«Среди лиц, получивших 200 баллов, достаточно большое количество выпускников прошлых лет. Мы проанализировали их данные. Оказывается, что некоторые из них выбрали для прохождения ЗНО один предмет, возраст - за 30. Более того - некоторые сдают ЗНО ежегодно последние 4 года», - рассказал Сидоренко.

Напомним, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Как сообщала Politeka, в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.

Также Politeka писала, что студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».