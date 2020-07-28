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Доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 28 июля удивит изменениями, гривне удастся практически невозможное в отношении доллара.

Так, начало торгов на межбанке начнется буквально с дежавю: стодолларовая купюра наберет лишь 12 копеек. Вчера валюта резко подскочила, но тут же получила отпор от гривны: 2777,63 гривен.

В то же время евро буквально «упустят из виду», что станет причиной неожиданного скачка на старте торгов: +38,03 грн.

Курс валют от НБУ на 28 июля:

100 долларов — 2775,51 грн;

100 евро — 3260,49 грн.

Новое повышение зарплат в Украине, в Кабмине решили, кто получит больше денег: «с 1 сентября...»

Украинцев предупредили о повышении заработных плат уже с первого месяца осени, но деньги получат не все.

Так, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовили проект постановления правительства о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы. Предполагается, что индексация составит в среднем 37,6%.

«Необходимость повышения возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4723 до 5000 гривен», — говорится в документе.

ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов

Некоторые репетиторы забирают баллы у обычных абитуриентов, ежегодно сдавая тесты ВНО

Об этом после анализа результатов ВНО-2020 написал в своем Фейсбук директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Он уточнил, что изучение данных участников, которые набрали 200 баллов, показало любопытную тенденцию.

«Среди лиц, получивших 200 баллов, достаточно большое количество выпускников прошлых лет. Мы проанализировали их данные. Оказывается, что некоторые из них выбрали для прохождения ЗНО один предмет, возраст - за 30. Более того - некоторые сдают ЗНО ежегодно последние 4 года», - рассказал Сидоренко.

Напомним, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Как сообщала Politeka, в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.

Также Politeka писала, что студенты массово жалуются на тесты, в МОН разводят руками: «Вы в беде».