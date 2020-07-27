Украинцев предупредили о повышении заработных плат уже с первого месяца осени, но деньги получат не все
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов.
Так, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовили проект постановления правительства о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы. Предполагается, что индексация составит в среднем 37,6%.
«Необходимость повышения возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4723 до 5000 гривен», — говорится в документе.
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Уточняется, что с 1 сентября работники первого тарифного разряда будут получать 2225 гривен вместо 2102 грн. В январе следующего года зарплату повысят до 2670 грн, а с 1 июля следующего года до 2893 гривен.
Как известно, с первого января следующего года размер «минималки» составит шесть тысяч. А с первого июля – шесть с половиной тысяч гривен.
Как сообщалось ранее, повышение заработных плат в Украине в 2020-2021 годах может обернуться настоящей катастрофой.
Однако повышение минимальной зарплаты может привести к росту заработных плат «в тени», заявляют в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
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