Російська телеведуча Настя Івлєєва з проєкту "Орел і Решка" заговорила про українську співачку Тіну Кароль, налякавши зовнішнім виглядом прихильників
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Івлєєва позує з розпатланим волоссям лежачи на животі, з ланцюгом на шиї.
«Якнайшвидшого одужання», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах, які були в Сторіс у Кароль, в Івлєєвої запитують, чи знайома вона з українською зіркою.
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«Особисто немає. Але я знайома з творчістю і мені шалено подобається, як вона виглядає. Вважаю, що це одна з найсексуальніших жінок нашої сучасності», — відповіла вона.
Звернемо увагу, що оскільки кадри були опубліковані не на основній сторінці, шанувальники Кароль і Івлєєвої не змогли що-небудь сказати про зовнішній вигляд кумира.
До цього ми розповідали, що російська телеведуча Настя Івлєєва, яка вела кілька сезонів шоу «Орел і решка», повідомила про хвороби
Артистка повідомила, що вона і її чоловік заразилися китайським вірусом. Зірка мережі пообіцяла розповідати все про симптоми й те, як буде проходити лікування.
«Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!», - написала Настя.
Нагадаємо, що Івлєєва з "Орла і Решки" влаштувала шоу з перевдяганням на камеру: без штанів, у корсеті та на корточках.
А ще Politeka писала, що Івлєєва спотворила обличчя косметикою і вразила новим відео: «Ось це тріснула».
Також Politeka повідомляла, що Івлєєва перетягнула груди крихітним топом, незвичайне фото: "Це Джей Ло?".