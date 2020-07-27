Такою ви її ще не бачили

Російська телеведуча Настя Івлєєва з проєкту "Орел і Решка" заговорила про українську співачку Тіну Кароль, налякавши зовнішнім виглядом прихильників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Івлєєва позує з розпатланим волоссям лежачи на животі, з ланцюгом на шиї.

«Якнайшвидшого одужання», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах, які були в Сторіс у Кароль, в Івлєєвої запитують, чи знайома вона з українською зіркою.

«Особисто немає. Але я знайома з творчістю і мені шалено подобається, як вона виглядає. Вважаю, що це одна з найсексуальніших жінок нашої сучасності», — відповіла вона.

Звернемо увагу, що оскільки кадри були опубліковані не на основній сторінці, шанувальники Кароль і Івлєєвої не змогли що-небудь сказати про зовнішній вигляд кумира.

До цього ми розповідали, що російська телеведуча Настя Івлєєва, яка вела кілька сезонів шоу «Орел і решка», повідомила про хвороби

Артистка повідомила, що вона і її чоловік заразилися китайським вірусом. Зірка мережі пообіцяла розповідати все про симптоми й те, як буде проходити лікування.

«Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!», - написала Настя.

Нагадаємо, що Івлєєва з "Орла і Решки" влаштувала шоу з перевдяганням на камеру: без штанів, у корсеті та на корточках.

А ще Politeka писала, що Івлєєва спотворила обличчя косметикою і вразила новим відео: «Ось це тріснула».

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