29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева поразмышляла о диете и богатстве

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в крохотном топе и юбке с зеленым орнаментом. На размытом кадре "раздвоенная" Ивлеева по-разному позировала, но всегда с одним и тем же выражением лица.

"После глоточка детского шампанского😂😂😂 друзья, я ознакомилась с вашими комментариями под прошлым постом и была приятно удивлена, ибо не у всех жизнь и хотелки крутятся лишь вокруг денег. Это приятно!", - подписала Ивлеева фото. К слову, в предыдущем посте блогерша спросила у пользователей, что им не хватает, чтобы 100% почувствовать себя уверенными.

"С другой стороны, именно благодаря наличию денежных средств мы можем себе многое позволить и удовлетворить потребности, желания, решить проблемы и поднять самооценку🤷🏼‍♀️ такой вот порочный круг...хм🤔 кстати, самым популярным комментарием был «лишний вес»", - добавила Настя.

Люди с жаром кинулись комментировать, расхваливая Ивлееву за внешний вид:

"Икона стиля 👑❤"

"Лишний вес хуже бедности👍"

"Ух🔥"

"Бомба❤️"

"кайф😻🤤"

"Огонь пожар пушка🔥🔥🔥🔥"

"вот тебя плющит"

"Что за мужик на заднем плане??"

"Это Джей Ло?"

Ранее мы сообщали, Ивлеева жестко поиздевалась над певцом Николаем Басковым, ставшим первым гостем в ее новом шоу. Так, Настя, прицепила артисту на язык прищепки, а также связывала его.

"Ты просто бомба и колян тоже смотрим ! Бомбим"; "Я смотрю и ору, НАСТЬ! Это не слёзы, а дождь!"; "Начал смотреть шоу и первое задание, просто вынос мозга😱"; "А Колян то тоже смотрю любит поржать, а то все аристократ аристократ 😂👍", - отреагировала публика.

Напомним, что мать Ивлеевой из "Орла и решки" не устояла перед Басковым, видео поцелуя: "Мама красивее Насти"