Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева, которая вела несколько сезонов шоу «Орел и решка», сообщила о болезни
Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка сообщила, что она и ее муж заразились китайским вирусом. Звезда сети пообещала рассказывать все о симптомах и том, как будет проходить лечение.
«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», - написала Настя.
Стоит отметить, что многие подписчики звезды не поверили ей, отметив, что телеведущая просто пытается пропиариться на болезни. Ивлеева в ответ написала длинный пост, заявив, что не намерена разбираться в том, настоящий вирус или нет. Есть болезнь – значит нужно ее лечить.
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«Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды… В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники)», - рассказала телеведущая, добавив, что положительным тест оказался у всей их семьи.
За час пост звезды собрал более 400 тысяч лайков. В комментариях были как слова поддержки, так и критика.
«Вы же так долго сидели дома, соблюдали карантин», «Ложь и провокация», «Смешно шутишь ахах», «Выздоравливай крошка, все будет хорошо, мы с тобой и с твоей семьёй», - пишут люди.
Отметим, что недавно Ивлеева снимала передачу с Николаем Басковым. Это значит, что певец тоже мог заразиться уханьским вирусом.
Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" устроила шоу с переодеванием на камеру: без штанов, в корсете и на корточках.
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