Такой вы ее еще не видели

Российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта "Орел и Решка" заговорила об украинской исполнительнице Тине Кароль, напугав внешним видом поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Ивлеева позирует с растрепанными волосами лежа на животе, с цепочкой на шее.

«Скорейшего выздоровления», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах, которые были в Сторис у Кароль, у Ивлеевой спрашивают, знакома ли она с украинской звездой.

«Лично нет. Но я знакома с творчеством и мне безумно нравится, как она выглядит. Считаю, что это одна из самых сексуальных женщин нашей современности», — ответила она.

Обратим внимание, что поскольку кадры были опубликованы не на основной странице, поклонники Кароль и Ивлеевой не смогли что-либо сказать о внешнем виде кумира.

До этого мы рассказывали, что российская телеведущая Настя Ивлеева, которая вела несколько сезонов шоу «Орел и решка», сообщила о болезни

Артистка сообщила, что она и ее муж заразились китайским вирусом. Звезда сети пообещала рассказывать все о симптомах и том, как будет проходить лечение.

«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», - написала Настя.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" устроила шоу с переодеванием на камеру: без штанов, в корсете и на корточках.

А еще Politeka писала, что Ивлеева изуродовала лицо косметикой и поразила новым видео: «Вот это треснула».

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