Российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта "Орел и Решка" заговорила об украинской исполнительнице Тине Кароль, напугав внешним видом поклонников
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Ивлеева позирует с растрепанными волосами лежа на животе, с цепочкой на шее.
«Скорейшего выздоровления», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах, которые были в Сторис у Кароль, у Ивлеевой спрашивают, знакома ли она с украинской звездой.
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«Лично нет. Но я знакома с творчеством и мне безумно нравится, как она выглядит. Считаю, что это одна из самых сексуальных женщин нашей современности», — ответила она.
Обратим внимание, что поскольку кадры были опубликованы не на основной странице, поклонники Кароль и Ивлеевой не смогли что-либо сказать о внешнем виде кумира.
До этого мы рассказывали, что российская телеведущая Настя Ивлеева, которая вела несколько сезонов шоу «Орел и решка», сообщила о болезни
Артистка сообщила, что она и ее муж заразились китайским вирусом. Звезда сети пообещала рассказывать все о симптомах и том, как будет проходить лечение.
«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», - написала Настя.
Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" устроила шоу с переодеванием на камеру: без штанов, в корсете и на корточках.
А еще Politeka писала, что Ивлеева изуродовала лицо косметикой и поразила новым видео: «Вот это треснула».
Также Politeka сообщала, что Ивлеева перетянула грудь крохотным топом, необычное фото: "Это Джей Ло?".