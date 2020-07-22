Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в нескольких смелых образах
На кадрах красотка позировала в разных образах, снимая себя на телефон. Так, на одном из них, Настя была в кожанном корсете и джинсах, штанины которых были распороты. Образ звезда дополнила сапогами и завязанным бантиком. На втором кадре Настя уже стояла в других сапогах и без штанов. На ней была только футболка хоккеиста. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Какой лук зашёл больше? Serving looks hot af. (ссылка на Тик Ток в описании профиля)", - написала Настя под кадрами.
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Фанаты посмотрели видео почти 600 тысяч раз и написали комментарии:
"Предпоследний образ сутенерский какой-то", "Это топ", "Настя, черт возьми", "Кошечка", "Леопардовая юбка", "Во всех сногсшибательна!", "Настюш, почему кольцо не надеваешь?(", "Шестой просто пушка".
Сообщалось, что 29-летняя российская телеведущая Настя Ивлеева устроила фурор при помощи крутого видео для молодежной сети ТикТок.
Красотка предстала перед поклонниками в своем обычном виде. Она была без макияжа, у нее были аккуратно зачесаны волосы. Одета звезда была в белый топ. После короткой презентации Настя решила резко поменять имидж. Это произошло за секунду при помощи монтажа.
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