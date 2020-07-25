Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева из шоу «Орел и Решка» на камеру огорошила «дикой» выходкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«я и НЕМНОЖКО!!!😂😂😂😂😂 всегда так, всегда как слон и на максимум 😂» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ивлеева позирует сперва во время того, как наносит макияж, после чего показывается с невероятно большим размером бокала с вином. Также в кадр телеведущая засветила громадную кучу батончиков и таинственного незнакомца во время обеда.

Заканчивается видео кадрами, как мама якобы дает ей подзатыльник «для профилактики».

«Вот это треснула тебя мамка», «Обожа.», «а как же Леша? Что это с тобой за мутный тип?», «обжора», «суперский лещ», «Где купить такой бокал? 🤩😂😂😂», «итак, на этом видео полностью точно изображены некоторые восьмиклассницы», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что 29-летняя российская блогерша и ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева поразмышляла о диете и богатстве

Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в крохотном топе и юбке с зеленым орнаментом. На размытом кадре "раздвоенная" Ивлеева по-разному позировала, но всегда с одним и тем же выражением лица.

"После глоточка детского шампанского😂😂😂 друзья, я ознакомилась с вашими комментариями под прошлым постом и была приятно удивлена, ибо не у всех жизнь и хотелки крутятся лишь вокруг денег. Это приятно!", - подписала Ивлеева фото. К слову, в предыдущем посте блогерша спросила у пользователей, что им не хватает, чтобы 100% почувствовать себя уверенными.

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