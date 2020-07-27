Українських пенсіонерів попередили, що деякі види виплат доведеться скоротити через ситуацію з бюджетом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Так, у разі катастрофічної нестачі коштів у бюджеті України, Пенсійний фонд не зможе забезпечити виплати 100% пенсіонерів, у зв'язку з чим, чиновники мають намір скоротити кількість осіб, які виходять на заслужений відпочинок достроково.

Це нововведення буде діяти з січня наступного року, паралельно із запуском пенсійної реформи. Спершу буде скорочено кількість пільгових пенсій, які виплачують після виходу на відпочинок.

Крім того, чиновники мають намір запустити систему накопичувальної пенсії, щоб українці самостійно збирали собі кошти.

Ускладнить вихід на пенсію і план уряду щодо підвищення пенсійного віку. У 2021 році для цього буде потрібно не менше 28 трудових років. Передбачається, що у 2028-му цей показник буде на рівні 35 років.

До цього ми розповідали, що міністр соцполітики Марина Лазебна розповіла про чергове підвищення пенсійних виплат в Україні.

Як відомо, пільговикам обіцяли у два рази збільшити пенсійні виплати.

Проте, ситуація не така проста. Розмір виплат буде залежати від розміру "мінімалки" і підвищення станеться не так скоро.

Нагадаємо, що українцям почнуть виплачувати пенсії по-новому, з'явилося рішення: як отримати гроші.

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