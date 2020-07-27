Українських пенсіонерів попередили, що деякі види виплат доведеться скоротити через ситуацію з бюджетом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.
Так, у разі катастрофічної нестачі коштів у бюджеті України, Пенсійний фонд не зможе забезпечити виплати 100% пенсіонерів, у зв'язку з чим, чиновники мають намір скоротити кількість осіб, які виходять на заслужений відпочинок достроково.
Це нововведення буде діяти з січня наступного року, паралельно із запуском пенсійної реформи. Спершу буде скорочено кількість пільгових пенсій, які виплачують після виходу на відпочинок.
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Крім того, чиновники мають намір запустити систему накопичувальної пенсії, щоб українці самостійно збирали собі кошти.
Ускладнить вихід на пенсію і план уряду щодо підвищення пенсійного віку. У 2021 році для цього буде потрібно не менше 28 трудових років. Передбачається, що у 2028-му цей показник буде на рівні 35 років.
Як відомо, пільговикам обіцяли у два рази збільшити пенсійні виплати.
Проте, ситуація не така проста. Розмір виплат буде залежати від розміру "мінімалки" і підвищення станеться не так скоро.
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