Апелляционный суд признал незаконным решением Кабмина, согласно которому украинцам нужно отсуживать долги по пенсиям у ПФУ

Как сообщает Politeka.net, речь идет о скандальном постановлении правительства от 22 августа 2018 года. Подробности приводит портал "Суд.ua".

Согласно постановлению Кабинета министров, если украинцу не доплатили пенсию, он должен обратиться в суд, чтобы Пенсионный фонд признали должником. Более того, пенсионеру нужно отправить судебное решение в ПФУ, где собирается комиссия из семи человек и разбирается в ситуации. Однако граждане жалуются, что чиновники не выполняли решения судов и не давали украинцам забрать деньги.

Недавно документ обжаловали в Окружном административном суде Киева, так как он противоречит Конституции Украины и законам Украины. Еще в 2019 году суд первой инстанции отменил Порядок выплаты задолжености по выплате пенсий через судебное решение. Кабмин и Пенсионный подали апелляционные жалобы, однако Апелляционный суд их не удовлетворил. Теперь вопрос решается на уровне Верховного Суда, куда чиновники уже подали жалобы. Если и там постановление признают незаконным, украинцам больше не нужно будет идти в Пенсионный суд с судебными решениями, чтобы потребовать свои законные пенсии.

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