Украинских пенсионеров предупредили, что некоторые виды выплат придется сократить из-за ситуации с бюджетом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Так, в случае катастрофической нехватки средств в бюджете Украины, Пенсионный фонд не сможет обеспечить выплаты 100% пенсионеров, в связи с чем, чиновники намерены сократить количество человек, которые выходят на заслуженный отдых досрочно.

Действовать это нововведение будет с января следующего года, параллельно с запуском пенсионной реформы. Сперва будет сокращено количество льготных пенсий, которые выплачивают после выхода на отдых.

Кроме того, чиновники намерены запустить систему накопительной пенсии, чтобы украинцы самостоятельно собирали себе средства.

Усложнит выход на пенсию и план правительства по повышению пенсионного возраста. В 2021 году для этого нужно будет не менее 28 трудовых лет. Предполагается, что в 2028-м этот показатель будет на уровне 35 лет.

До этого мы рассказывали, что министр соцполитики Марина Лазебная рассказала об очередном повышении пенсионных выплат в Украине.

Как известно, льготникам обещали в два раза увеличить пенсионные выплаты.

Однако, ситуация не такая простая. Размер выплат будет зависеть от размера "минималки" и повышение произойдет не так скоро.

Напомним, что украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги.

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