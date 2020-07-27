Украинских пенсионеров предупредили, что некоторые виды выплат придется сократить из-за ситуации с бюджетом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Так, в случае катастрофической нехватки средств в бюджете Украины, Пенсионный фонд не сможет обеспечить выплаты 100% пенсионеров, в связи с чем, чиновники намерены сократить количество человек, которые выходят на заслуженный отдых досрочно.
Действовать это нововведение будет с января следующего года, параллельно с запуском пенсионной реформы. Сперва будет сокращено количество льготных пенсий, которые выплачивают после выхода на отдых.
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Кроме того, чиновники намерены запустить систему накопительной пенсии, чтобы украинцы самостоятельно собирали себе средства.
Усложнит выход на пенсию и план правительства по повышению пенсионного возраста. В 2021 году для этого нужно будет не менее 28 трудовых лет. Предполагается, что в 2028-м этот показатель будет на уровне 35 лет.
Как известно, льготникам обещали в два раза увеличить пенсионные выплаты.
Однако, ситуация не такая простая. Размер выплат будет зависеть от размера "минималки" и повышение произойдет не так скоро.
Напомним, что украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги.
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