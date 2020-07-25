Это коснется не всех

Украинских пенсионеров в следующем году ждет существенное повышение выплат, это связано с «наполеоновскими» планами чиновников

Так, в марте следующего года будет проведена индексация пенсий. По словам чиновников, средний размер выплат увеличится на 15%. К примеру, если до индексации пенсионер получал 2 400 грн, то после будет получать 2 760 гривен. Однако это не коснется надбавок за сверхстаж, прибавку или наличие полного стажа, говорится в материале «Обозревателя».

Обратим внимание, что пенсии рассчитываются по следующей формуле: средняя зарплата * на соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах 1%.

Кроме того, в следующем году правительство намерено запустить накопительную пенсионную систему. Предполагается, что с каждым годом размер взносов будет расти: в период с 2023 по 2030 годов он будет составлять 3%, с 2030-го – 4%, с 2040 – 6%, а с 2050 – 7% ежемесячно.

Уточняется, что если бы система была запущена уже сейчас, то будущие пенсионеры могли бы рассчитывать на сбережения в размере одного миллиона гривен.

И последним этапом повышения пенсий является перерасчет в связи с повышением минимальной зарплаты. Как известно, с января следующего года "минималка" будет в районе 6000 грн, а с июля - 6500 грн.

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