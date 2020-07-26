В Украине 2021 года планируют повысить социальные выплаты пенсионерам
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала Украина 24.
В частности, планируется создание пенсионных программ.
«Такая программа в 2021 году будет очередной. Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60−65 лет, при условии, что у мужчин 35 лет стажа, а у женщины 30, — составит 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн», — объяснила Лазебная.
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Кроме того, она добавила, что в марте должна пройти плановая индексация пенсий.
Также ранее сообщалось, что апелляционный суд признал незаконным решением Кабмина, согласно которому украинцам нужно отсуживать долги по пенсиям у ПФУ.
Согласно постановлению Кабинета министров, если украинцу не доплатили пенсию, он должен обратиться в суд, чтобы Пенсионный фонд признали должником.
Более того, пенсионеру нужно отправить судебное решение в ПФУ, где собирается комиссия из семи человек и разбирается в ситуации. Однако граждане жалуются, что чиновники не выполняли решения судов и не давали украинцам забрать деньги.
Напомним, украинцев оставили без повышенных пенсий, выдвинуто главное условие.
Как сообщала Politeka, пенсию украинцам будут назначать по-новому, как получить выплаты.
Также Politeka писала, что новая система пенсий в Украине, в Кабмине раскрыли детали: сколько денег придется откладывать.