В Украине 2021 года планируют повысить социальные выплаты пенсионерам

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала Украина 24.

В частности, планируется создание пенсионных программ.

«Такая программа в 2021 году будет очередной. Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60−65 лет, при условии, что у мужчин 35 лет стажа, а у женщины 30, — составит 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн», — объяснила Лазебная.

Кроме того, она добавила, что в марте должна пройти плановая индексация пенсий.

Также ранее сообщалось, что апелляционный суд признал незаконным решением Кабмина, согласно которому украинцам нужно отсуживать долги по пенсиям у ПФУ.

Согласно постановлению Кабинета министров, если украинцу не доплатили пенсию, он должен обратиться в суд, чтобы Пенсионный фонд признали должником.

Более того, пенсионеру нужно отправить судебное решение в ПФУ, где собирается комиссия из семи человек и разбирается в ситуации. Однако граждане жалуются, что чиновники не выполняли решения судов и не давали украинцам забрать деньги.

Напомним, украинцев оставили без повышенных пенсий, выдвинуто главное условие.

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