Раскрыты подробности очередного повышения пенсий в Украине

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

Как известно, льготникам обещали в два раза увеличить пенсионные выплаты.

Однако, ситуация не такая простая. Размер выплат будет зависеть от размера "минималки" и повышение произойдет не так скоро.

"Если будет повышена минимальная заработная плата, то у нас в январе, например, она составит шесть тысяч гривен. Это означает, что для людей, которым 65 лет, и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины - 30, минимальная пенсионная выплата составит 2400 гривен. Если зарплата минимальная будет повышена с июля, то эти параметры будут - 2600", - объяснила Лазебная в эфире телеканала.

Получается, что украинцам повысят пенсионные выплаты не раньше 2021 года. А программу повышения выплат должны представить уже через месяц.

"На следующий год Минсоцполитики планирует программу повышения пенсий. Там будет и индексация, и повышение минимальных гарантий в связи с ростом минимальной зарплаты, и в связи с существенным ростом прожиточного минимума. Я думаю, что через месяц мы сможем показать эту программу на 2021 год", - продолжила профильный министр.

Стоит добавить, что по результатам повышения пенсий в апреле и мае, средний размер выплат в июле 2020 года составляет 3400 гривен. Это на 13% больше, если сравнивать с 2019 годом.

Напомним, что украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги.

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