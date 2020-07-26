Балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар блиснула ідеальною фігурою в білизні

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Інстаграм зірки. Красуня була одягнена в спортивний бюстгальтер тілесного кольору, який практично зливався з кольором її шкіри. Кухар сиділа в кріслі, поклавши ніжки одну на іншу. В руках вона тримала квітку.

Видно, що фото було зроблено на заході сонця. Світло падало на Кухар, надаючи особливої пікантності фото.

«Якщо вас дурять, а ви не вірите, значить, вас розважають», - підписала зірка фото.

За годину її знімок зібрав понад 11 тисяч лайків. Не змогла пройти повз і оцінила фото Леся Нікітюк. В коментарях балерині залишили безліч приємних слів.

«Дуже ніжне фото. І ніжна Катя», «Хто це тут така витончена? Краса», «Фея», «Худенька, струнка, шикарна», «Лялечка», «Моя ракета», «Вогонь», «Так виглядає натхнення)», «Катрусю, Ви дуже ніжна і красива квіточка», «Катя, я від Вас у захваті», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар показала, як йдуть справи в Київському хореографічному училищі, яке вона очолила. Балерина підкреслила, що справи в училищі йдуть дуже погано. Красуня зняла відео, показавши, в якому жалюгідному стані перебуває заклад.

Нагадаємо, що Кухар в повітряному платті переплюнула Волочкову: «Браво!».

А ще Politeka писала, що чоловік Кухар із "Танців з зірками" вразив інтимним зізнанням: "Мені головне, як чоловікові, щоб...".

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