Кухар розповіла про труднощі на посаді директора.

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, її серце просто розривається від усвідомлення реального стану справ в Київському хореографічному училищі, яке вона днями очолила. Про це вона повідомила в своєму пості Instagram, повідомляє Politeka.net

Катерина Кухар зазначила, що справи в Київському хореографічному училищі, яке вона нещодавно очолила, ставши в.о. директора, йдуть не дуже добре і в цілому, ситуація є «вельми складною».

«Все збиралася з думками про те, що хочу сказати. Як ви знаєте, «балет - наше все». А сьогодні «наше все», як ніколи, потребує нашої допомоги і підтримки. Не хочу давати примарних обіцянок, просто слова нічого не варті. Тим більше, що ситуація, з якої я зіткнулася, вельми складна» - зазначає Кухар.

Балерина зазначає - саме це училище дало їй «путівку в життя» і, тому, її завдання, як керівника, налагодити і поліпшити його функціонування.

«Я хотіла б, щоб з часом училище стало моїм «другою особою», що б воно знову стало «притягальним магнітом», до якого прагнуть самі талановиті та обдаровані діти. Що б ми могли дати їм гідну процес навчання і щорічно випускати майбутніх світових зірок, як робили це раніше» - заявляє Кухар.

Головне завдання її на посаді директора, на думку Кухар, - це зробити так, щоб училище знову було «притягальним магнітом», до якого прагнуть самі талановиті та обдаровані діти.

«Колись саме тут мені дали путівку в життя, тому моє серце плаче, коли я бачу реальний стан справ, але ... відступати не можна. Дорогу здолає той, хто йде. Діти - наше головне скарб і надія. Сподіваюся, що всі мої сили і вміння стануть в нагоді тим, хто уособлює собою наше майбутнє» - пише Кухар.

У висновку балерина підкреслила, що всі офіційні заходи в училище будуть проводитися українською мовою, але не тому, що так треба, а за бажанням душі.

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