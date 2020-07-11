38-річна українська балерина Катерина Кухар, суддя шоу "Танці з зірками", зробила емоційну заяву

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, прокоментувавши в підписі своє призначення 7 липня на посаду директора Київського державного хореографічного училища.

Кухар з'явилася на фото в повітряному платті з "пір'ям" біло-блакитного відтінку. Балерина ефектно вигнулась, нахиливши голову до плеча і піднявши руки.

"Дорогі мої! Все збиралася з думками про те, що хочу сказати. Як ви знаєте, «балет — наше все». А сьогодні «наше все», як ніколи, потребує нашої допомоги і підтримки. Не хочу давати примарних обіцянок, просто слова нічого не варті. Тим більше, що ситуація, з якою я зіткнулася, досить складна. Училище - це живий організм, який живе своїм життям. І моє завдання, як керівника, налагодити і поліпшити його функціонування... Колись саме тут мені дали путівку в життя, тому моє серце плаче, коли я бачу реальний стан справ, але... відступати не можна", - поділилася своїми переживаннями Катерина.

Користувачі кинулися обговорювати її заяву. Примітно, що деякі згадали в коментарях скандальну російську балерину Анастасію Волочкову - мовляв, Кухар її переплюнула.

"Катерина Птах Фенікс"

"Катюша, вітаю з новим етапом !!!!!Бажаю успіхів!!! Ти прекрасна у всіх своїх починаннях!!!🌹"

"Катюша, удачі тобі і надійних соратників на цьому непростому шляху!❤️"

"Катерина, вітаємо Вас і дуже раді Вашому призначенню! 🌷"

"Не перестаю захоплюватися Вами КАТРУСЯ!❤️"

"Ваууу, красуня 👍"

"ракус-супер ))))"

"Браво 👏 👏👏!!!"

"Ви принадність!) (Дивишся на волоч@@@у-противно...і балет і як його використовує...). А на Вас - захоплення!). Інтелект і виховання. Спасибі Вам!"

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