Суддя "Танцю з зірками" Катерина Кухар зробила ряд несподіваних зізнань

Катерина Кухар і Олександр Стоянов обидва успішні в професії і постійно працюють разом. Крім того, прем'єри балету і подружжя виховує двох дітей – сина Тимура і дочку Анастасію.

В інтрев'ю з Ольгою Безсоновою на YouTube каналі "Пряме запитання" артисти розповіли про те, хто в їх сімейному дуеті більше заробляє (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Ну звичайно Стоянов. Стоянов у нас Годувальник у родині, балетний імпресаріо", - зізналася прима-балерина.

Ведуча також уточнила, чи не складно артистам, коли в одній родині дві зірки. За словами Стоянова, їм чудово вдається доповнювати і підтримувати один одного як в роботі, так і в житті.

"Ні, у нас різні напрямки. Так у нас однакові регалії, припустимо, народний артист, може тут могли б бути якісь обмеження, один народний, а інший заслужений. У плані творчості, у нас все добре. Ми разом їздимо на гастролі, танцюємо на одному рівні", - поділився він.

При цьому він додав, що Катерина вибивається вперед на медіа терені, але для нього важливо лише те, що він заробляє більше.

"Так, є деякі напрямки, де, припустимо, Катя вибивається вперед, наприклад, телебачення, але я підлаштовуюсь під Катю і знаходжу свою лінію, де можу реалізовувати себе. Мені головне, як чоловікові, щоб я заробляв більше ніж вона. Для мене це найголовніше. А що стосується рейтингів в медіа, я буду тільки щасливий, як продюсер, що моя дружина блищить", - резюмував він.

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