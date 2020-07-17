Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала нове місце роботи

Катерина вирішила в соціальних мережах показати училище, куди вона пішла виховувати майбутню танцювальну еліту України. Як Кухар зазначила, що експлуатаційні ресурси виснажені. Коридори училища можна використовувати для зйомок фільмів про "Сталкера". Зірка не задоволена, що в таких умовах учні повинні пізнавати світ прекрасного. Балерина зазначає, що база викладачів там сильна, але матеріальна база випаровується досить швидко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі, зовсім недавно ви вітали мене з вступом на нову посаду, а сьогодні, занурившись в ситуацію зсередини, хочу показати вам реальний стан справ...

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Знаю, що деякі з вас, напевно бачили, як виглядають подібні навчальні заклади в інших країнах і яскраво разом зі мною відчують цей контраст...

Експлуатуються ресурси виснажені! Тужливі, похмурі коридори з успіхом можна використовувати для зйомки фільмів «Сталкер». Розбиті двері і вікна...

Меблі, яку закуповували три десятиліття тому...

Коли проходиш по цих коридорах, серце стискається, адже в цих стінах маленькі ніжні створіння повинні пізнавати світ прекрасного", - написала Катерина.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали, включаючи Остапчука, коментарі:

"Катя це жах.... В таких умовах не можуть виховуватися «Лебеді» !«Лебеді мешкають лише в чистих ставках, а не на болотах». Але знаючи тебе впевнений що все зміниться на краще!", "Жах, страшно дивитися, як ніби декорації для фільму «Чорнобиль»", "Жесть", "Жахливо, як тут може бути бажання вчитися і працювати.. Взимку ще, напевно, дуже холодно, до сліз, просто".

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Друзья, совсем недавно вы поздравляли меня с вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел... ⠀ Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст... Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съёмки фильмов «Сталкер». Разбитые двери и окна... Мебель, которую закупали три десятилетия назад... Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного. И если вы знакомы с теорией разбитых окон — то вы понимаете, что успех и перспективы зависят в том числе от элементарного порядка и окружающей нас среды. Но несмотря на всю угрюмость училища, профессионалы своего дела продолжают успешно передавать свои знания подрастающему поколению. Потому что опыт педагогов не приходит в упадок, а только приумножается!!! В отличии от материальной базы, которая разрушается слишком быстро! ⠀ Для меня Киевское государственное хореографическое училище — это храм балетного искусства. Где готовят одних из лучших профессионалов своего дела, которые в последствии танцуют в лучших театрах мира и получают всемирное признание и славу. Подобные учреждения держатся за счёт идейных, болеющих и любящих своё дело людей. Но одного энтузиазма и любви мало! Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения! Для их цветения в будущем! И не нужно говорить: «На наш век хватит»! Уже не хватает! ⠀ Развитие — это постоянный процесс и труд. ⠀ Подробности в карусели 👉🏻 ⠀ #зонаотчуждениявискусстве #bestlifeforourchildren #возродитьКДХУ

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