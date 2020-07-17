Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала нове місце роботи

Катерина вирішила в соціальних мережах показати училище, куди вона пішла виховувати майбутню танцювальну еліту України. Як Кухар зазначила, що експлуатаційні ресурси виснажені. Коридори училища можна використовувати для зйомок фільмів про "Сталкера". Зірка не задоволена, що в таких умовах учні повинні пізнавати світ прекрасного. Балерина зазначає, що база викладачів там сильна, але матеріальна база випаровується досить швидко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі, зовсім недавно ви вітали мене з вступом на нову посаду, а сьогодні, занурившись в ситуацію зсередини, хочу показати вам реальний стан справ...

Знаю, що деякі з вас, напевно бачили, як виглядають подібні навчальні заклади в інших країнах і яскраво разом зі мною відчують цей контраст...

Експлуатуються ресурси виснажені! Тужливі, похмурі коридори з успіхом можна використовувати для зйомки фільмів «Сталкер». Розбиті двері і вікна...

Меблі, яку закуповували три десятиліття тому...

Коли проходиш по цих коридорах, серце стискається, адже в цих стінах маленькі ніжні створіння повинні пізнавати світ прекрасного", - написала Катерина.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали, включаючи Остапчука, коментарі:

"Катя це жах.... В таких умовах не можуть виховуватися «Лебеді» !«Лебеді мешкають лише в чистих ставках, а не на болотах». Але знаючи тебе впевнений що все зміниться на краще!", "Жах, страшно дивитися, як ніби декорації для фільму «Чорнобиль»", "Жесть", "Жахливо, як тут може бути бажання вчитися і працювати.. Взимку ще, напевно, дуже холодно, до сліз, просто".

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