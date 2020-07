View this post on Instagram

Друзья, совсем недавно вы поздравляли меня с вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел... ⠀ Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст... Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съёмки фильмов «Сталкер». Разбитые двери и окна... Мебель, которую закупали три десятилетия назад... Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного. И если вы знакомы с теорией разбитых окон — то вы понимаете, что успех и перспективы зависят в том числе от элементарного порядка и окружающей нас среды. Но несмотря на всю угрюмость училища, профессионалы своего дела продолжают успешно передавать свои знания подрастающему поколению. Потому что опыт педагогов не приходит в упадок, а только приумножается!!! В отличии от материальной базы, которая разрушается слишком быстро! ⠀ Для меня Киевское государственное хореографическое училище — это храм балетного искусства. Где готовят одних из лучших профессионалов своего дела, которые в последствии танцуют в лучших театрах мира и получают всемирное признание и славу. Подобные учреждения держатся за счёт идейных, болеющих и любящих своё дело людей. Но одного энтузиазма и любви мало! Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения! Для их цветения в будущем! И не нужно говорить: «На наш век хватит»! Уже не хватает! ⠀ Развитие — это постоянный процесс и труд. ⠀ Подробности в карусели 👉🏻 ⠀ #зонаотчуждениявискусстве #bestlifeforourchildren #возродитьКДХУ