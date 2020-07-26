Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва, яка вела кілька сезонів шоу «Орел і решка», повідомила про хвороби

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка повідомила, що вона і її чоловік заразилися китайським вірусом. Зірка мережі пообіцяла розповідати все про симптоми і те, як буде проходити лікування.

«Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!», - написала Настя.

Варто відзначити, що багато підписників зірки не повірили їй, зазначивши, що телеведуча просто намагається пропіаритися на хворобі. Івлеєва у відповідь написала довгий пост, заявивши, що не має наміру розбиратися в тому, справжній вірус чи ні. Є хвороба – значить треба її лікувати.

«Коронач проявився як звичайне простудне нездужання у Льоші. Пару днів пили звичайні терафлюхи і інговірин. Далі була втрата смаку, що і насторожило. Це проявилося на день 4 або 5. У мене ж з'явився нежить і слабкість, часто боліла голова. Типово для застуди… В цілому, самопочуття в нормі. Просто мляві і слабкі вареники)», - розповіла телеведуча, додавши, що позитивним тест виявився у всієї сім'ї.

За годину пост зірки зібрав понад 400 тисяч лайків. В коментарях були як слова підтримки, так і критика.

«Ви ж так довго сиділи вдома, дотримувалися карантину», «Брехня і провокація», «Смішно жартуєш ахах», «Одужуй крихітка, все буде добре, ми з тобою і з твоєю сім'єю», - пишуть люди.

Зазначимо, що нещодавно Івлеєва знімала передачу з Миколою Басковим. Це означає, що співак теж міг заразитися уханьским вірусом.

Нагадаємо, що Івлеєва з "Орла і Решки" влаштувала шоу з перевдяганням на камеру: без штанів, у корсеті та на корточках.

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