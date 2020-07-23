29-річна російська блогерша і колишня ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлеєва поділилася з шанувальниками своїми найстрашнішими фото

Як передає Politeka.net, серію кадрів зірка опублікувала у себе в Instagram, відповідаючи на виклик. Серед фото були тільки невдалі кадри, на яких дівчина виглядала не кращим чином. Але, як відомо, Настя не з тих, хто піклується про те, як вона виглядала. Тим більше, що популярною вона стала завдяки тому, що записувала смішні відео.

«Отже…аж 8 моїх ублюдських фото з глибин телефону аххахахахаххахаха, щось мені підказує, я виграла цей челендж», - підписала фото зірка.

За півгодини пост артистки зібрав понад 160 тисяч лайків. В коментарях їй стали писати слова підтримки, кажучи про те, що навіть на цих фото вона чудово виглядає.

«А чим ви захворіли?», «Це супер фотки», «Ось таку Настюху я знаю, а не ось це ось все!», «Краща», «Щоб підняти настрій, достатньо подивитися на твоє фото», «Зате ніхто не викраде таку жінку», «Це знесення бошки», «Шедевр», «Тю, у мене кожне друге фото, яке чоловік робить, так виглядає», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва поділилася роликом, на якому постала перед шанувальниками в своєму звичайному вигляді. Після короткої презентації Настя вирішила різко змінити імідж. Це відбулося за секунду за допомогою монтажу.

Нагадаємо, що Івлеєва з "Орла і решки" ефектно присіла в майці-алкоголичці: "народ хоче Елджея, а не...".

Як раніше повідомляла Politeka, Івлеєву спіймали на наслідуванні співачки Дуа Ліпи, схожість вражає: фотодокази.

Також Politeka інформувала, що Івлеєва влаштувала шоу з перевдяганням на камеру: без штанів, у корсеті та на корточках.