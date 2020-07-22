Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе у кількох сміливих образах

На кадрах красуня позувала в різних образах, знімаючи себе на телефон. Так, на одному з них, Настя була в кожанном корсеті і джинсах, штанини яких були порвані. Образ зірка доповнила чобітьми і зав'язаним бантиком. На другому кадрі Настя вже стояла в інших чоботях і без штанів. На ній була тільки футболка хокеїста. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Який лук зайшов більше? Serving looks hot af. (посилання на Тік Ток в описі профілю)", - написала Настя під кадрами.

Фанати подивилися відео майже 600 тисяч разів і написали коментарі:

"Передостанній образ сутенерський якийсь", "Це топ", "Настя, чорт візьми", "Кішечка", "Леопардова спідниця", "У всіх неймовірна!", "Настюш, чому кільце не одягаєш?(", "Шостий просто гармата".

Повідомлялося, що 29-річна російська телеведуча Настя Івлєєва влаштувала фурор за допомогою крутого відео для молодіжної мережі ТикТок.

Красуня постала перед шанувальниками в своєму звичайному вигляді. Вона була без макіяжу, у неї були акуратно зачесане волосся. Зірка була одягнена в білий топ. Після короткої презентації Настя вирішила різко змінити імідж. Це відбулося за секунду за допомогою монтажу.

Нагадаємо, зухвала Ивлеева з «Орла і решки» кардинально змінила імідж у всіх на очах

А ще Politeka Писала, що Ивлеева з "Орла і решки" змусила Баскова спливати слиною, Галкін не витримав

А ще Politeka писала, що Ивлеева з "Орла і решки" раскорячилась в ліфчику, засвітивши зайве



