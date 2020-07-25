Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва з шоу «Орел і Решка» на камеру приголомшила «дикої» витівкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я і ТРОШКИ!!!😂😂😂😂😂 завжди так, завжди як слон і на максимум 😂» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Івлєєва позує спершу під час того, як наносить макіяж, після чого показується з неймовірно великим розміром келиха з вином. Також в кадр телеведуча засвітила величезну купу батончиків і таємничого незнайомця під час обіду.

Завершується відео кадрами, як мама нібито дає їй стусана «для профілактики».

«Оце тріснула тебе мамка», «Обожа.», «а як же Леша? Що це з тобою за мутний тип?», «ненажера», «суперський лящ», «Де купити такий келих? 🤩😂😂😂», «отже, на цьому відео повністю точно зображені деякі восьмикласниці», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що 29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва поміркувала про дієту і багатстві

Зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в крихітному топі та спідниці з зеленим орнаментом. На розмитому кадрі "роздвоєна" Івлєєвапо-різному позувала, але завжди з одним і тим же виразом обличчя.

"Після глоточка дитячого шампанського😂😂😂 друзі, я ознайомилася з вашими коментарями під минулим постом і була приємно здивована, бо не у всіх життя і хотілки крутяться лише навколо грошей. Це приємно!", - підписала Ивлеева фото. До речі, в попередньому пості блогерша запитала у користувачів, що їм не вистачає, щоб 100% відчути себе впевненими.

Нагадаємо, що мати Івлєєвої з "Орла і решки" не встояла перед Басковим, відео поцілунку: "Мама красивіша Насті"