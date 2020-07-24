"Що за чоловік на задньому плані?"

29-річна російська блогерша й ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва поміркувала про дієту і багатство

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в крихітному топі та спідниці з зеленим орнаментом. На розмитому кадрі "роздвоєна" Івлєєва по-різному позувала, але завжди з одним і тим же виразом обличчя.

"Після ковтка дитячого шампанського😂😂😂 друзі, я ознайомилася з вашими коментарями під минулим постом і була приємно здивована, бо не у всіх життя і хотілки крутяться лише навколо грошей. Це приємно!", - підписала Івлєєва фото. До речі, в попередньому пості блогерша запитала у користувачів, що їм не вистачає, щоб 100% відчути себе впевненими.

"З іншого боку, саме завдяки наявності грошових коштів ми можемо собі багато що дозволити, і задовольнити потреби, бажання, вирішити проблеми і підняти самооцінку🤷🏼‍♀️ ось таке порочне коло...хм🤔 до речі, найпопулярнішим коментарем був «зайва вага»", - додала Настя.

Люди з запалом кинулися коментувати, розхвалюючи Івлєєву за зовнішній вигляд:

"Ікона стилю 👑❤"

"Зайва вага гірше бідності👍"

"Ух🔥"

"Бомба❤️"

"кайф😻🤤"

"Вогонь пожежа гармата🔥🔥🔥🔥"

"ось тебе плющить"

"Що за мужик на задньому плані??"

"Це Джей Ло?"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва жорстко познущалася над співаком Миколою Басковим, який став першим гостем у її новому шоу. Так, Настя, причепила артисту на язик прищіпки, а також зв'язувала його.

"Ти просто бомба і колян теж дивимося ! Бомбимо"; "Я дивлюся і ору, НАСТЬ! Це не сльози, а дощ!"; "Почав дивитися шоу і перше завдання, просто винос мозку😱"; "А Колян-то дивлюся любить пореготіти, а то все аристократ аристократ 😂👍", - відреагувала публіка.

Нагадаємо, що мати Ивлеевой з "Орла і решки" не встояла перед Басковим, відео поцілунку: "Мама красивіша Насті"