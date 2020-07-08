Співак Сергій Лазарєв, а також телеведуча Анфіса Чехова за неможливістю поїхати відпочивати за кордон "животіють" в Сочі, вихваляючись своїми втіхами

Як передає Politeka.net, зірки опублікували знімки в своїх мікроблогах в Instagram.

Так, задоволений Лазарєв, якому приписують роман зі співачкою Ані Лорак, постав на фото в чому мати народила в чані з гарячою водою. Артист розповів про те, що відкрив для себе арома-баню.

"Супчик з Лазарєва 😂😂 насправді це чан з гарячою водою, в якому релаксуєш після 2 годин лазні. Взагалі, я вперше кайфанув від лазні саме тут в Сочі! Тому що це був цілий ритуал! І ніде я такого не бачив і не відвідував! Арома баня, купання в джерельній воді, масажі, дубові та березові віники, пісні, медитація! Ох, все було! Справжнє очищення! По повній програмі!! Кайф! 🔥🔥🔥 а ви любите Баню!?", - поділився співак.

Користувачі із захватом кинулися коментувати побачене:

"Ніколи не думала, що скажу таке. Але, я Хочу суп з Лазарєва😂"

"Після такого супчика заспіваєш як Лазарєв"

"Мабуть смачний супчик🤪"

"Серьога в пеклі😄😄😄😄...за щоооо???😉"

"Мені здається вода кипіла тільки тому що в ній був Лазарєв 😂 і хто ж гаряче. Лазарєв або багаття. Я думаю все ж Лазарєв 😂🔥"

"Як це красиво, класно, один кайф дивитися на твої фото"

У той же час Чехова, яка також відпочиває в Сочі, показала себе в томній позі на лежаку на тлі морського пейзажу. Зірка облягла пишні форми в синій купальник, піднявши одну руку вгору і закривши очі від задоволення.

"Життя дає тільки один дубль, якщо він вийшов погано - з цим доводиться змиритися. 🧘🏻‍♀️", - поділилася філософськими роздумами красуня.

Варто відзначити, що багато користувачів з заздрістю поставилися до посту Анфіси, не приховуючи своїх емоцій в коментарях.

"Анфіса люди на заводі вкаливають і жодного разу бідні море не бачили😂я не думаю, що у вас була важка робота вести передачі😂"

"Чому один відпочинок? Коли працювати? 🤔" - "Я все життя багато працювала, щоб тепер багато відпочивати😉"

"Лежаки нормальні, і Анфіса 👍 але іржава огорожа це звичайно жесть, невже так складно було пофарбувати. Розглядав цей санаторій для відпочинку але такі огидні дрібниці відбивають все бажання"

"Яка дурість))). В житті жінки дублів стільки, скільки вона сама хоче. Щоранку - новий дубль😉🧚‍♀️"

"Блін, скільки вас туди поїхало? Всі зірки там!!!"

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