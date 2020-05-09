Российская телеведущая Анфиса Чехова показала своего единственного сына

42-летняя телезвезда нечасто балует поклонников очень личными снимками, поэтому каждый новый кадр Чеховой, в котором она позирует со своим сынишкой, становится для фанатов настоящим сюрпризом, передает Politeka.net.

9 мая в День победы Анфиса опубликовала снимок, где запечатлена с большим букетом желтых роз в обнимку со своим 6-летним сыном Соломоном.

«Мы плохо подготовились к празднику 9-го мая. Не выучили стихи, не надели пилотки. Не сделали фотосессию в лесах и шинели🤦🏻‍♀️», написала она.

В своем длинном посте Чехова поблагодарила ветеранов за победу, а также не забыла упомянуть о коварном китайском вирусе, который особенно косит пожилых людей.

«Спасибо нашим дедам и прадедам за то, что были стойкими и отважными, за то что делали то, что не могли не делать, за то что пережили это кошмарное время! И хочется, чтобы оставшиеся ветераны пережили и этот вирус!», - написала телезвезда.

Пользователи не остались в стороне и принялись нахваливать телеведущую.

«Анфиса , с каждым годом всё красивее и моложе 😍😍😍», «Прекрасная мама и очаровательный сынок», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова показала, как занимается йогой вместе с тренером, уроженцем Индии. Телеведущая предстала в красной футболке и лосинах. Наряд идеально подчеркнул ее впечатляющую фигуру с крутыми бедрами и пышным бюстом.

Напомним, что Чехова в кружевной ночнушке распласталась на постели и рассказала о бессонных ночах: "Огонь".

Как сообщала Politeka, лидер группы "ВВ" Скрипка раскрыл Анфисе Чеховой пикантный секрет: "Каждый день...".

Также Politeka писала, что пышногрудая Чехова еле уместила формы в тесный купальник и похвасталась фигурой: «Ммм, какая булочка».