Известный певец Сергей Лазарев показал свежий образ с отдыха

На фото Лазарев показывает себя в футболке и шортах, а образ дополнил очками. Сергей удобно устроился на пуфе, который находился на яхте. Звезда отвернул взгляд от камеры, пока его снимали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Хочется еще больше таких фотографий с отдыха..", "Парень молодой. Завидный. Красавец удалой. Любимый", "Красивый как всегда..только футболка конечно лишняя", "Сергей Лазарев - самый лучший певец в мире!", "Смотрю ваши сторис, вы там такой классный", "Даа, сегодня на море чудесно!!!", "Ляпота".

Ранее мы сообщали, что знаменитая артистка Ани Лорак засветилась в стильном виде во время "свидания" с близким другом и коллегой Сергеем Лазаревым.

Несколько часов назад в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина показала, как повеселилась с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым, с которым ей давно приписывают любовный роман вот уже несколько лет под ряд.

Сообщалось, что 49-летняя российская телеведущая, бывшая пассия певца Сергея Лазарева Лера Кудрявцева изумила горячим пляжным образом.

Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в голубом бикини и легком платье, небрежно запахнутом на талии, с декольте чуть ли не до пупка и разрезом внизу по самое-самое.

Напомним, похудевшая Ани Лорак без стыда потрясла новыми формами в черном топе

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