Знаменитая артиска Ани Лорак показала на серии новых фото спортивную и похудевшую фигуру

Певица любит эпатировать публику своими фотосессиями и образами, в которых предстает перед камерой, подчеркивая свое стройное тело. Не секрет, что Каролина сбросила довольно много килограмм после родов и привела себя в идеальную форму после диет, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка Ани Лорак похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин.

Сама Лорак утверждает, что лучшие диеты для артиста — это живые концерты. Ведь за одно выступление теряется такое количество калорий, что потом можно есть спокойно. Она не отказывается от вкусностей, но держит режим правильного питания и ест маленькими порциями.

«Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию», - написала Каролина под новыми фото.

Фанаты сразу же ответили:

«Скучаем по вашим концертам 😰», «Красавица ❤️», «Красотка, как Мурату на зависть😍», «Наша Каролиночка бесценная драгоценность: яркая, сияющая, завораживающая, искрящаяся всеми гранями своего таланта и красоты, поражающая воображение!», «Идеал женственности, гармонии, нежности, изящности ♥ Очарование в каждом взгляде, жесте, улыбке! И загадочность, которая притягивает, как магнит, хочется вновь и вновь любоваться нашей Дивой, как произведением искусства ♥ «, «Особую изюминку каждому твоему образу, милая, придает сияние глаз, лучезарная улыбка и счастье, которое ты излучаешь!», «Вы такая красивая ❤️».

Как известно, Каролина долгое время была была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное - провела несколько встреч с друзьями, устроила пышный праздник дочери и многое другое. Не так давно певица засветилась на вечеринке в необычном виде.

Так, на фан-аккаунте певицы появились фото и видео, сделанные на отдыхе звезды с Филиппом Киркоровым, коллегами и другими звездами. При этом многих фанатов крайне озадачил вид знаменитости, совсем не похожий на то, что они видели ранее.

Также небрежная прическа знаменитости обескуражила поклонников, привыкших к том, что Каролина укладывает волосы весьма аккуратно и делает их ровными:

«Образ вообще не для Ани, плюс с волосами что-то случилось уже давно. Вот пару лет назад вообще была, глаз не отвести», «У Ани образ не удачный..», «А почему Ани Лорак в очках?Это от солнца или для зрения????», «Честно говоря на Ани это не похоже есть за вид блин», «Да, Лорак не узнать. Я подумала, что это Виктория Булитко. Обе симпатичные девушки. Но попутала. Бывает. Образ не Лорак, что то не то. Хотя я не очень обладаю. 🌞🌹», «Все плохо. И прическа, и очки, и наряд», «Лорак что то совсем кажется "становится какой то совсем "старушкой" с консервативными взглядами ..это или Егор или ....раньше как то пораздупленней была а сейчас совсем угасла...», «На заднем плане парень, лучше всех вышел», - написали поклонники.

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