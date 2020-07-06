Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с украинской исполнительницей Ани Лорак, похвастался отдыхом с мужчиной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, певец отдыхает с друзьями на яхте, среди которых заметили исполнителя и модель Алекса Малиновского. Кроме того, детей на отдыхе не заметили.

В сети уже давно говорят о том, что между мужчинами более чем дружеские отношения. Вместе с тем они достаточно часто показывают друг друга в Сторис, чего раньше заметно не было.

Поклонники Лазарева не смогли что-либо сказать, поскольку и в этот раз кадры были выброшены в Сторис, а не на основную страницу.

До этого сообщалось, что Сергей Лазарев похвастался свежим образом с отдыха. Певец позирует в футболке и шортах, а на голове у него красуются очки.

Исполнитель уселся на пуфе, который был на яхте. Сам он смотрит в сторону, пока его "клацает" фотограф.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Хочется еще больше таких фотографий с отдыха..", "Парень молодой. Завидный. Красавец удалой. Любимый", "Красивый как всегда..только футболка конечно лишняя", "Сергей Лазарев - самый лучший певец в мире!", "Смотрю ваши сторис, вы там такой классный", "Даа, сегодня на море чудесно!!!", "Ляпота".

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