Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с украинской исполнительницей Ани Лорак, похвастался отдыхом с мужчиной
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, певец отдыхает с друзьями на яхте, среди которых заметили исполнителя и модель Алекса Малиновского. Кроме того, детей на отдыхе не заметили.
В сети уже давно говорят о том, что между мужчинами более чем дружеские отношения. Вместе с тем они достаточно часто показывают друг друга в Сторис, чего раньше заметно не было.
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Поклонники Лазарева не смогли что-либо сказать, поскольку и в этот раз кадры были выброшены в Сторис, а не на основную страницу.
До этого сообщалось, что Сергей Лазарев похвастался свежим образом с отдыха. Певец позирует в футболке и шортах, а на голове у него красуются очки.
Исполнитель уселся на пуфе, который был на яхте. Сам он смотрит в сторону, пока его "клацает" фотограф.
Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Хочется еще больше таких фотографий с отдыха..", "Парень молодой. Завидный. Красавец удалой. Любимый", "Красивый как всегда..только футболка конечно лишняя", "Сергей Лазарев - самый лучший певец в мире!", "Смотрю ваши сторис, вы там такой классный", "Даа, сегодня на море чудесно!!!", "Ляпота".
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